استمع لاذاعتنا

بالصور..ياباني يجمع 164 كلبا في منزل صغير

منذ 37 دقيقة
ياباني يجمع 164 كلبا في منزله

ياباني يجمع 164 كلبا في منزله

A A A
طباعة المقال

مشهد غريب تمثل في تكدس الكلاب على الأرفف والطاولات ، حيث قام ياباني بجمع أكثر من 164 في منزله الصغير .

عثرت السلطات الصحيّة في اليابان على 164 كلباً مصابين بالهزال الشديد يعيشون مكدسين في بيت صغير جدّاً في واحدة من أسوأ حالات الاحتفاظ بالحيوانات.

وأضاف كونيهيسا ساجامي رئيس جماعة دوباتسوكيكين للرفق بالحيوان أن السلطات عثرت على الكلاب المصابة بالطفيليات في منزل مساحته 30 متراً مربّعاً في مدينة إيزومو بغرب اليابان في منتصف تشرين الأوّل بعدما اشتكى الجيران.

وعاشت الكلاب مكدّسة على أرفف وأسفل طاولات ومقاعد

وقال ساجامي “كانت الأرض ممتلئة بالكامل بالكلاب وكلّ المساحة التي يمكن رؤيتها من الأرضية مغطّاة بالفضلات”.

وزار مسؤولو الصحّة العامّة المنزل قبل سبع سنوات بعد شكاوى من الجيران بسبب الضوضاء والرائحة الكريهة لكنّ مالك المنزل رفض السماح لهم بتحرّي الأمر.

وقال الأشخاص الثلاثة المقيمون بالمنزل إنّهم لم يتحملوا تكلفة تعقيم وإخصاء الكلاب لذا استمر عددها في التزايد.

وقال ساجامي إن الأسرة وافقت على التخلّي عن الكلاب وإن جماعته ستبحث عن دور رعاية لها بعد أن تتلقى العناية الطبّية.

    المزيد من منوعات

    حبيب نور محمدوف
    حبيب نور محمدوف ينشر فيديو مؤثر مع والده ويحصد ملايين المشاهدات
    نجوم سان جيرمان
    لـ 50 دقيقة… نجوم سان جيرمان علقوا في المصعد
    أمريكي يرتدي سترة عليها علم بلاده
    أبرز ما بحث عنه الأميركيون على “غوغل” عشية الانتخابات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أوروبا كورونا
    كورونا
    أعراض حادة تستمر مع مرضى كورونا حتى بعد الشفاء
    قطار ينجو من كارثة في هولندا
    قطار ينجو من كارثة في هولندا… أنقذه “ذيل حوت”
    المخرج يوسف الخوري
    بعد تهديده من قبل “حزب الله”.. أمر قضائي بتوقيف المخرج يوسف الخوري