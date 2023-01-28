بالصور.. ياسمين رئيس تروج لفيلمها "انا لحبيبي"

شاركت النجمة ياسمين رئيس جمهورها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خصعت لها خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي”تويتر”، وعلقت عليها “ايه هو الحب؟”.

🤍🤍🤍 إيه هو الحب pic.twitter.com/QgvQ8cLQMc — Yasmin raeis (@yasminraeis) January 27, 2023

وتنتظر النجمة ياسمين رئيس عرض أحدث أعمالها السينمائية “انا لحبيبي”، والذي يشاركها في بطولته الفنان “كريم فهمي”.

وتدور أحداث فيلم أنا لحبيبي حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى “ياسمين رئيس” ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وعرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.