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بالصور.. ياسمين صبري بأحدث ظهور لها

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 6 - مارس - 2023 9:36 مساءً
ياسمين صبري

ياسمين صبري

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شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور، عبر حسابها الرسمي على ” إنستغرام “.

من ناحية أخرى كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب عامين، وذلك عبر حسابها على “إنستغرام”، ردًا على أحد المتابعين.

ووجه أحد المتابعين سؤالًا لـ ياسمين، حول عودتها للتمثيل مرة أخرى، وذلك بعد انقطاع دام لعامين، فكان ردها: “الشهر ده”، كما تمنى لها أحد المتابعين أن تكون عودتها قوية، لترد عليه قائله: “قريبًا جدًا حاجات كتير”، مؤكدة أنها سوف تعود بالعديد من الأعمال التي تنال إعجاب جمهورها.

ويذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، هو مسلسل فرصة تانية، الذي عُرض عام 2020، وحققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، حيث جسدت من خلاله شخصية ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.

وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين، منهم: ياسمين صبري، ايتن عامر، دياب، هبة مجدي، أحمد مجدي، محمد البزاوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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