بالصوَر.. أوّل ظهور علنيّ للعائلة الملكيّة بعد نشر مذكرات الأمير هاري

لأول مرة منذ نشر مذكرات الأمير هاري التي أثارت جدلًا، ظهر أفراد العائلة الملكية البريطانية علنًا، اليوم الخميس، وزاروا جمعيات خيرية ومستشفى، بينما استمروا في الاضطلاع بواجباتهم الملكية.

فقد توجّه الملك تشارلز الثالث إلى اسكتلندا، للقاء مجموعات محلية تساعد في التغلب على العزلة الريفية، بينما بدا أمير وأميرة ويلز هادئين فيما وصلا إلى الافتتاح الرسمي لمستشفى رويال ليفربول الجامعي في المدينة.

الكتاب الذي صدر بعنوان “الاحتياطي” يقدم مجموعة من اللمحات الكاشفة والاتهامات الموجهة للعائلة الملكية، ونشرت منه مقاطع في وسائل إعلام حول العالم.

في الكتاب يتذكر هاري (38 عاماً) حزنه على وفاة والدته الأميرة ديانا، ومعركته مع شقيقه ويليام، وعدم ارتياحه لدور “الاحتياطي” الملكي في ظلال شقيقه الأكبر وريث العرش.

وفي سلسلة مقابلات بمناسبة صدور لكتاب، اتهم هاري وسائل الإعلام بالوقوف وراء مشكلاته، وقال إن تغطية غير عادلة أسهمت في صدع بعلاقته بشقيقه.

كما اتهم أعضاء من العائلة الملكية بتسريب قصص للإعلام لتلطيخ سمعتهم.

هذا ويتسابق الناس لشراء الكتاب، إذ أعلنت دار بينغوين راندوم هاوس للنشر الأربعاء أن مبيعات أول يوم من الكتاب تجاوزت 1.4 مليون نسخة.

وتتضمن تلك الأرقام مبيعات الكتب ذات الغلاف المصقول والكتاب الصوتي والكتاب الإلكتروني المباعة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.