بالصوَر.. جفاف حادّ يضرب قنوات مائية في البندقية

تشهد بعض القنوات الثانوية في مدينة البندقية (فينيسيا) الإيطالية جفافًا حادًّا، بسبب موجة طويلة من المد والجزر المرتبطة بنظام ضغط جوي عالٍ طال أمده.

فقد انخفض منسوب المياه في القنوات بأكثر من نصف متر. ونتيجة لذلك، لا يمكن لقوارب الجندول الشهيرة وقوارب الطوارئ التنقل في بعض القنوات.

ويشار إلى أن المناطق الشمالية من إيطاليا شهدت جفافًا لأشهر عدة مضت. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت كمية الثلوج في جبال الألب بنسبة 53%، واحتياطيات مياه الأنهار بأكثر من 60%، وفقًا لما ذكرته منظمة ليغامبيانتي البيئية (Legambiente).

بدوره، قال ماسيميليانو باسكوي، الخبير من المركز القومي للبحوث، لوكالة “رويترز”: إن هناك حاجة إلى حوالي 50 يومًا من الأمطار لاستعادة التوازن المائي في البندقية.

في السابق، كانت المشكلة الرئيسية في البندقية هي الفيضانات. لذلك، ففي عام 2019، تسببت كارثة طبيعية في أضرار تجاوزت مليار يورو.