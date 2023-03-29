بالصوَر.. ما قصّة الكلب الذي ظهر مع أردوغان ونظيرته المجرية؟!

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، حيث ظهر أردوغان ونوفاك في عدد من الصور وهما يداعبان كلبًا تبيّن أنّه ساهم في إنقاذ طفلة بعد 82 ساعة من الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط الماضي.

وفي خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أردوغان ونوفاك، أشار الرئيس التركي إلى أنّ “فرق البحث والإنقاذ المجرية أنقذت 35 مواطنًا من تحت الأنقاض في ولايتي هطاي وكهرمان مرعش”.

ولفت إلى أنّ “كلب الإنقاذ “مانجس” أصبح رمزًا لمساعدات المجر في الزلزال بعد إنقاذه طفلة عمرها 3 سنوات من تحت الأنقاض بعد 82 ساعة”.