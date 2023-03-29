الأربعاء 7 رمضان 1444 ﻫ - 29 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصوَر.. ما قصّة الكلب الذي ظهر مع أردوغان ونظيرته المجرية؟!

منذ 16 دقيقة
الكلب الذي ظهر مع أردوغان ونظيرته المجرية

الكلب الذي ظهر مع أردوغان ونظيرته المجرية

A A A
طباعة المقال

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، حيث ظهر أردوغان ونوفاك في عدد من الصور وهما يداعبان كلبًا تبيّن أنّه ساهم في إنقاذ طفلة بعد 82 ساعة من الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط الماضي.

وفي خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أردوغان ونوفاك، أشار الرئيس التركي إلى أنّ “فرق البحث والإنقاذ المجرية أنقذت 35 مواطنًا من تحت الأنقاض في ولايتي هطاي وكهرمان مرعش”.

ولفت إلى أنّ “كلب الإنقاذ “مانجس” أصبح رمزًا لمساعدات المجر في الزلزال بعد إنقاذه طفلة عمرها 3 سنوات من تحت الأنقاض بعد 82 ساعة”.

    المزيد من منوعات

    آثار الزلزال في تركيا
    بالفيديو.. إنقاذ قطّة من تحت الأنقاض بعد 49 يومًا من زلزال تركيا
    ليونيل ميسي
    ميسي يقبل تخفيض راتبه للعودة إلى برشلونة
    زين الدين زيدان
    زيدان أبرز المدربين المرشحين لقيادة منتخب السعودية

    الأكثر قراءة

    سامي الجميل
    "إشكال خطير" في مجلس النواب.. والجميّل يضع ما حصل في عهدة بري
    بعبدا
    اتّفاق ثلاثي يلوح في الأفق.. المرشح الوسطيّ أقرب إلى بعبدا
    هزة أرضية
    بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!