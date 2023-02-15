بالفيدو.. قوات مكافحة الشغب تتدخل لحماية الحكم بسبب هدف سببه "سواريز"

اندلعت أعمال عنف بشكل مفاجئ، في إحدى مباريات الدوري البرازيلي والتي جمعت فريقي غريميو وإيسبورتى كلوب أفينيدا، مما دفع بقوات مكافحة الشغب للتدخل فوراً.

القصة بدأت عندما تسبب النجم الأوروغوايّ، لويس سواريز، بتمريرة حاسمة له في إحراز هدف خاطف لفريقه غريميو بينما لم يكن لاعبو المنافس منتبهين.

واستغل اللاعب انشغال بعض لاعبي إيسبورتى كلوب أفينيدا بالاحتجاج على احتساب خطأ لصالح غريميو، ومرر الكرة سريعا إلى أحد زملائه داخل منطقة الجزاء ليسجل منها هدفا.

لكن هذا الأمر أشعل الغضب في الملعب، وتجمع لاعبو أفينيدا حول الحكم للاعتراض، ثم شوهد الجنود وهم يقفزون إلى أرضية الملعب لتهدئة الموقف.

واشتهر سواريز بلقطات مثيرة للجدل خلال مسيرته مع في الدوريات الأوروبية أو مع منتخب أوروغواي، أشهرها حين منع هدفا بيده في مواجهة غانا بمونديال 2010 أو حين “عض” مدافع إيطاليا كيليني خلال مباراة المنتخبين بمونديال 2014.

الجدير بالذكر أن سواريز تألق مع فريقه الجديد، وسجل معه سبعة أهداف في خمس مباريات، وفق صحيفة “ماركا” الإسبانية.