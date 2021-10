بالفيديو: أديل توجه رسالة إلى السعودية.. وماذا عن زيارتها للشرق الأوسط؟

وجهت المطربة البريطانية الحائزة على جوائز “إيمي” الموسيقية العالمية رسالة إلى المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

وأشارت أديل في أول لقاء مباشر لها مع متابعيها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، البالغ عددهم 40 مليونا، إلى أنها تلقت طلبا من أحد معجبيها بزيارة دولة الكويت، وفقا لصحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية.

كما ردت على أحد المعجبين السعوديين، قائلة: “أهلا بالسعودية”.

وردت المطربة صاحبة الأغنية الشهيرة “Hello” على معجب يطلب منها زيارة المنطقة العربية، وقال له بسعادة: “أحب أن آتي إلى الشرق الأوسط”.

وطمأنت أديل جمهورها في بثها المباشر الأول على “إنستغرام” بشأن صحتها العقلية، مؤكدة لهم أنها جيدة في الوقت الحالي، كما أن كتابة كلمات أغانيها كان بمثابة علاج لها.

وأدت أديل لمعجبيها مقطعا من أحدث أغانيها المنفردة “Easy on Me”، والتي تستعد لطرحها يوم الجمعة المقبل.

وتقترب أديل من طرح أحدث ألبوماتها الغنائية “30” بعد غياب عن الساحة الفنية استمر ما يقرب 6 سنوات.

وأوضحت في مقابلة حديثة لها مع مجلة “فوغ” أن الألبوم الجديد سيشرح طلاقها وحياتها لابنها الصغير.

وكانت أديل صدمت جمهورها، العام الماضي، بفقدانها الكثير من وزنها، خاصة وأنها اشتهرت منذ بداياتها الفنية بزيادة في الوزن.

“ hi saudi arabia ” @Adele read my comment about visiting saudi! pic.twitter.com/TcqA353mgG

Adele has played a little bit of her new single #EasyOnMe on Live. pic.twitter.com/yDWUIYKoFv

— Adele Daily ³⁰ (@adeledailynet) October 9, 2021