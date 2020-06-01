بالفيديو – أروى تستعرض جسمها لإظهار زيادة وزنها والجمهور يهاجم

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أحدثت الفنانة اليمنية أروى ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو كشفت فيه زيادة وزنها. وقالت إنها اكتسبت بضعة كيلوغرامات وإن هذا الأمر يزعجها وأشارت إلى أن انتفاخ خديها دليل على ذلك.

كما استعرضت التغييرات التي طرأت على أردافها والجزء الأسفل من جسمها. وذكرت أنها تبحث عن طريقة رجيم تساعدها على استعادة رشاقتها. وهو ما أطلق عدداً كبيراً من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ورأى الكثيرون أن سبب انتفاخ خدودها هي الحقن التجميلية فيما انتقد آخرون استعراض أردافها وحقق الفيديو أكثر من 70 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

ويشار إلى أن أروى نشرت على حسابها الخاص على التطبيق صورة التقطتها أثناء وقوفها على شاطئ البحر. ولفتت الأنظار بالتعليق حيث كتبت: “أنا بموت في البحر. الي عاوز يهديني بيت عالبحر يكتبلي في الكومنت”.

ويذكر أن الأضواء سلطت عليها خلال مشاركتها في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي قدمه الفنان رامز جلال على شاشة قنوات MBC خلال الموسم الرمضاني 2020.