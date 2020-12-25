بالفيديو: أصالة تتحدث عن النساء السابقات في حياة طليقها طارق العريان

بعد التعليق الذي كتبته أصالة نصري على صورة طليقها المخرج المصري طارق العريان برفقة حبيبته الجديدة والذي أثار ضجة واسعة أمس على المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي. انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الفنانة السورية أصالة نصري، وهي تتحدث لأحد البرامج التليفزيونية عن النساء السابقات في حياة طليقها طارق العريان، قبل الأزمة الأخيرة.

تقول أصالة خلال حديثها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”، قبل 3 سنوات، إنها ليست غيورة، وتتصرف بشكل متحضر وتحترم علاقات طارق العريان السابقة.

وأضافت أصالة أنها ترتبط بعلاقة طيبة مع زوجاته السابقات، خاصة إنجي علي، لأنها تحبها بشكل شخصي.

وأشارت أصالة إلى أنها بادرت بإذابة الجليد بينها وبين إنجي علي بسبب انقطاع علاقة صداقتهما عقب زواجها من طارق العريان، ورغبت في استعادة تلك العلاقة بسبب طبيعتها الدافئة وحبها للود بين الأشخاص.

وتابعت “أنا أكره المشاعر السلبية وأود دائمًا الاستمتاع بصحبة أصدقائها دون وجود منغصات”.

وأوضحت أنها سافرت مع طارق العريان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك قابلت الفتاة التي ارتبط بها خلال فترة دراسته الجامعية واستقبلتهما في منزلها بكل ترحاب، لافتة إلى فشلها في إيجاد علاقة إيجابية ببعض النساء السابقات في حياة طارق العريان بسبب عدم وجود رغبة من الأطراف الآخرى، دون أن تفصح عن قصدها زوجته الأولى هالة العتال.

وانتشرت صورة العريان، تجمعه بعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، وأعادت أصالة نشر الصورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عم حاول صدق”.

وتابعت أصالة: “فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصوره مو عاديّه.. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب”.

واختتمت أصالة تعليقها متوجهة بالحديث إلى جمهورها قائلة “سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري”.

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، علقت عليه قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي”.