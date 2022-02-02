بالفيديو: أغنية “عكس اللي شايفينها” باللغة الماليزية

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفنانة ماليزية تؤدي أغنية “عكس اللي شايفينها” للفنانة اللبنانية إليسا، ونال الفيديو رواجاً واسعاً.

وأشاد محبو إليسا بالأغنية معتبرين أنها أدّتها بطريقة مميزة.

في سياق آخر، كانت النجمة إليسا قد كشفت عن استعدادها للتعاون مع الفنان والملحن اللبناني مروان خوري، بعد لقائه العام الماضي مع الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وذلك بعد سنوات من الخلاف، حيث كشف مروان خلال اللقاء إنه سيعمل مع إليسا على أكثر من أغنية ليعيدا نجاحاتهما سوياً في أكثر من أغنية.

وتستعد النجمة اللبنانية إليسا لجولة غنائية في الولايات المتحدة الأميركية تتضمن 4 حفلات في 4 مدن مختلفة خلال شهر فبراير المقبل، وسيكون الحفل الأول بجولتها الغنائية يوم الجمعة الموافق 4 من شهر شباط في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

أما الحفل الثاني سيكون يوم السبت 5 شباط في مدينة سان ديجو بولاية كاليفورنيا، والحفل الثالث سيكون يوم الجمعة 11 شباط في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، وآخر حفلات الجولة الغنائية ستكون بمناسبة عيد الحب سيكون في الفترة من 12 إلى 16 شباط في جزر بهاما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.