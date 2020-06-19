بالفيديو – أغنية هيفاء وهبي على طريقة ملصقات واتساب

هيفاء وهبي

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تحت عنوان “تفوز بأفضل محادثه عندي” نشرت إحدى معجبات النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو قصير لمحادثة لها مع أحد الأشخاص عبر تطبيق “واتساب”، وتُظهر من خلالها ملصقات طريفة تترجم كلمات أغنية “بهرب من عينيك”.

ملصقات واتساب التي ظهرت في المحادثة جاءت على شكل “توم وجيري” مرفقة بالكلمات التالية من أغنية هيفاء وهبي “بهرب من عينيك”: “كل لما تبص ليا” و”بهرب” و”من عينيك” و”خايفة شوقي يبان عليا” و”يقربني ليك” و”نفسي أنسى إني بحب” و”قولي أعمل إيه” و”حاسه روحي جوا مني بتدور عليه”.

وأعربت هيفاء وهبي عن إعجابها بالملصقات فأعادت نشر الفيديو عبر صفحتها الشخصية في موقع “تويتر” وعلقت عليها متوجهة إلى صاحبة الحساب بالقول: “لا فنانة”.

جدير ذكره أن أغنية “بهرب من عينيك” أصدرتها هيفاء وهبي في العام 2012 ضمن ألبوم MJK وهي كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع هادي شرارة.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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