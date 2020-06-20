بالفيديو.. “أفظع جريمة سطو” في وضح النهار والضحية رجل مسن

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أطلقت شرطة مدينة نيويورك، الجمعة، عملية أمنية، بحثا عن لص اعتدى على رجل مسن عمره 80 عاما و”سحله” قبل أن يسلبه أغراضه، كما أظهرت تسجيلات كاميرا مراقبة بموقع الحادث.

وبحسب ما أوردت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية، فإن السطو وقع في 7 يونيو الجاري في حي برونكس بمدينة نيويورك.

ويظهر الفيديو اللص، الذي كان يرتدي سترة متعددة الألوان وسروالا قصيرا، وهو يقترب من الضحية من الخلف في وضح النهار، محاولا سرقة حقيبة ظهر الرجل الثمانيني الذي قاوم في البداية عملية السرقة.

لكن اللص لم يستسلم، فطرح المسن أرضا وسحله حتى انتزع الحقيبة من بين يديه وفر هاربا من المكان.

وقالت السلطات الأميركية إن الرجل عانى جروحا لحقت بركبته اليمنى من جراء سقوطه على الأرض، وأعلنت أنها تبحث عن الجاني.

ولقيت الجريمة التي نشرت الشرطة الأميركية فيديو لها على أحد حساباتها بموقع “تويتر”، استنكارا من جانب عدد من المغردين، الذين نددوا بلص ارتكب جريمة “شديدة القسوة”.