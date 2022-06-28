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بالفيديو.. أفعى تقوم بإلتهام ثعبان يفوقها حجما

منذ 9 دقائق
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نشرت مجلة علمية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على إحدى الظواهر الغريبة التي تم رصدها مؤخرا لقيام أفعى بالتهام ثعبان يفوقها حجما.

ونوهت المجلة إلى أن المشاهد التي وصفتها بـ”غير العادية” تم تصويرها في منطقة هادوك في ولاية جورجيا الأمريكية، من قبل توم سلاغل البالغ من العمر 82 عاما، والذي فوجئ بالعثور على الثعابين “متشابكين يبتلع أحدهما الآخر”.

وبحسب مجلة “livescience” العلمية، يمكن مشاهدة أفعى الملك شرقية (ثعبان الملك الشرقي) (Lampropeltis getula) وهي تحرك ببطء فكها السفلي المرن للأسف وبداخله أفعى خشبية (Crotalus horridus) أضخم بكثير من فم الأفعى الملك.

“العديد من أنواع الثعابين قادرة على ابتلاع فريسة أكبر منها بكثير، مثل الغزلان والأبقار وحتى البشر، ومع ذلك، لا يشمل هذا السلوك عادة الثعابين الأكبر حجما لأنه عندما تأكل الثعابين بعضها البعض، وهو أمر شائع، عادة ما تكون الأفاعي الأكبر هي التي تأكل الأصغر”.

وأشارت المجلة إلى أنه من المحتمل أن تكون أفعى الملك قد قتلت الثعبان الكبير الآخر قبل أن تبدأ التهامه.

 

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