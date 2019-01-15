بالفيديو: أماكن مختلفة حول العالم يتجول فيها الناس بدون ملابس!

تسعى العديد من دول العالم لجذب أكبر قدر من السياح إليها بشتى الوسائل الممكنة، ولهذا تقدم كافة أنواع الخدمات التي تجعل الناس في راحة ورفاهية، ومن بين هذه الأشياء تخصيص أماكن للعراة.

ففي بعض الدول حول العالم تم تخصيص أماكن معينة يكون لديك الحرية الكاملة فيها بالسير والتواجد دون ارتداء ملابس، وهو ما يفضله البعض من السياح، وقد ذكر موقع “india”، بعض أبرز هذه الأماكن.

-الينابيع الساخنة في اليابان

تتميز حمم الينابيع الساخنة الواقعة في العاصمة اليابانية طوكيو، بوفرة ينابيع غنية بالمعادن ومن التقاليد المتبعة استحمام الرجال والنساء معًا عراة.

-مدينة Cap d’Agde في فرنسا

تشتهر هذه المدينة بحداثة مطلقة من خلال قوانين غير متشددة وتسمح لروادها الشعور بالحرية المطلقة ومن أبرز مميزاتها أن رواد المدينة ومواطنيها يتقبلون العراة دون أي ازعاج أو مشكلة.

-مطعم The Bunyadi في بريطانيا

افتتح مطعم The Bunyadi في لندن العام الماضي، ويعتبر أول مطعم مخصص للعراة، حيث أنه في شهر يوليو يقدم وجباته لزبائنه العراة، إلا أنه من المقرر أن يغلق أبوابه قريبًا وينتقل إلى باريس.

-مهرجان “العراة بالألوان” في النمسا

في هذا المهرجان الفني يقوم الفنانون وعارضو الأزياء من جميع أنحاء العالم بتغطية أجسادهم بألوان نابضة بالحياة، إذ يرتدي الناس الألوان على أجسامهم.

-مهرجان Burning Man في الولايات المتحدة

يتم تنظيم مهرجان غنائي سنوي يسمى “Burning Man” في صحراء ولاية نيفادا الأمريكية، ويشارك في المهرجان فناني موسيقى الروك، وحضور الجمهور بملابس أو بدونها هو شئ اختياري لهم.

-منتجع إيانا ريسورت في إندونيسيا

لجزيرة بالي شهرة واسعة بنمط حياتها الغريب والحياة الليلية الصاخبة، التدليك والعلاجات في هذه الجزيرة يعطيان المرء إحساسًا منعشًا، ومن القوانين المفروضة في هذه الجزيرة أن يقوم روادها بخلع ثيابهم قبل وطأة أرضها.

-سباق الدراجات في كندا

ينظم سباق سنوي للدراجات في مدينة تورنتو الكندية، ويكون المشاركين فيه من العراة، ويهدف السباق إلى إلقاء الضوء على التلوث البيئي والاعتماد على النفط.

-حديقة مدينة ميونخ في المانيا

تعتبر الحديقة المشهورة الواقعة في مدينة ميونيخ، من الأماكن الأشهر لرواد الطبيعة وأصحاب الفن العاري، وهي من أكبر حدائق أوروبا التي تستوعب لأكبر عدد من العراة سنويًا حيث تقدم لهم الرفاهية الكاملة وبحرية مطلقة.