بالفيديو: أمام المارة … شرطي يشهر مسدسه على زميله لتأخره “5 دقائق”!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شرطيا يشهر مسدسه على زميله أمام الناس في الشارع

وفي التفاصيل، أقدم شرطي في العاصمة البرازيلية – برازيليا وسط صدمة المارة، على سحب المسدس في وجه زميله في الشارع لتأخره 5 دقائق فقط، بحسب نشطاء.

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا عبر تويتر ومنصات التواصل الأخرى.

وظهر الشرطي الذي تعرض للتهديد محافظا على تماسك أعصابه في الفيديو، قبل أن ينفعل ويدفع زميله إلى الخلف، محاولا نزع السلاح من يده.

ووفقا لموقع “UOL” البرازيلي، كان الشرطي، فيليبي دو ناسيمينتو، متأخرا فعلا في عودته من الاستراحة، ما تسبب بغضب زميله، سيماو دي أوليفيرا ماتياس، كون التأخير سيحرمه من فرصة لتناول غدائه أيضا.

ووفقا للصحيفة، ألقي القبض على دو ناسيمينتو لارتكابه جريمة تهديد وعنف باستخدام السلاح، وسيتم نقله إلى سجن روماو غوميز العسكري.

وقالت الشرطة إن ما حدث “ينتهك بشكل مباشر القيم الأساسية للمؤسسة، لا سيما الانضباط”.

وعلقت مغردة على الفيديو قائلة “ارتداؤك للزي الرسمي فحسب لا يعطيك الاحترام. سلوك مقزز”.

وقال آخر “جندي آخر تمت ترقيته إلى الميليشيات والسطو على البنوك”.

وقال آخر “أترك عنوان (الفيديو) لكم”.

A police officer in Brazil pulled a gun on another cop because he was five minutes late from lunch. pic.twitter.com/nW9UCAkc9A

— Uncle (@Random_Uncle_UK) December 5, 2020