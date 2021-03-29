بالفيديو: أمنية لأحمد زكي لم تتحقق ... ممثلة سورية تكشف عنها

كشفت الممثلة السورية وفاء سالم، عن واحدة من أمنيات فتى الشاشة الأسمر أحمد زكي.

وشاركت وفاء بطولة فيلم “النمر الأسود” (1984) مع أحمد زكي وأحمد مظهر، وتحدثت خلال استضافتها في برنامج “القاهرة اليوم” عبر قناة “ألفا”، عن ذكرياتها مع زكي في فترة تصوير الفيلم.

ونقل موقع “في الفن” عن وفاء، قولها إن أحمد زكي “دعاها في إحدى المرات للخروج للحديث معها عن ذكريات كفاحه وأحلامه المستقبلية”، وأشارت إلى أنه (زكي) في تلك الفترة كان يتمنى وضع صورته على علب الكبريت وتجسيد دور عبد الحليم حافظ وهارون الرشيد.

ولفتت إلى أنه نظر إليها وسألها إن كانت لا تصدق أنه يستطيع كممثل أسمر تقديم شخصية هارون الرشيد، لكنها ردت سريعًا أنها تراه “وسيما”.

وقالت إن زكي نظر إلى عينها وعرف أنها تجامله فبدأ في تقليد شخصية هارون الرشيد ووقفته، وأكد لها أنه قادر على تقديم الشخصية لو أراد.

وأضافت وفاء أن زكي قلّد لها عبد الحليم حافظ وجمال عبد الناصر، ورأت بنفسها بدايات المشروع الذي قدمه بعدها بسنوات في أفلام السيرة الذاتية، حيث لعب دور جمال عبد الناصر في فيلم “ناصر 56” وتوفي قبل الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم “حليم” عن قصة حياة عبد الحليم حافظ.