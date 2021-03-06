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بالفيديو: أميركية تعثر على غرفة سرية خلف مرآة حمام شقتها … ماذا وجدت فيها؟

منذ 4 ساعات
منزل

منزل

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اكتشفت فتاة من ولاية نيويورك الأمريكية وجود مكان سري خلف مرآة حمام شقتها المستأجرة.

ونشرت سامانثا هارتسو، سلسلة من مقاطع الفيديو على تطبيق “تيك توك” تروي فيها طريقة اكتشاف وجود المكان السري.

اشتكت هارتسو بأن الشقة التي استأجرتها كانت باردة جدًا، لتبدأ في البحث عن مصدر الهواء البارد لتكتشف وجود حفرة خلف المرآة توصل الحمام بشقة مهجورة.

ويظهر في الفيديو كيف ترتدي هارتسو كمامة طبية وقفازات، وتصعد إلى داخل الحفرة لتتفقد المكان السري وتتفاجئ بوجود شقة مهجورة.

وحصدت مقاطع الفيديو ملايين المشاهدات، وأعرب المستخدمون عن إعجابهم بشجاعة الفتاة.

@samanthartsoe

seriously never would I have expected to find this… and I documented all of it #mystery #fyp #nyc #secret #foryou #apartment #storytime

♬ Mysterious – Andreas Scherren

@samanthartsoe

HOW IS THIS IN MY BATHROOM WALL #mystery #nyc #apartment #secret #storytime #fyp

♬ Mysterious – Andreas Scherren

@samanthartsoe

crawled through a wall for this mystery so enjoy the finale 🕵🏻‍♀️ #mystery #nyc #apartment #secret #storytime #storytime #fyp #foryou

♬ Mysterious – Andreas Scherren

    المصدر :
  • سبوتنيك

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