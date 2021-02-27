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بالفيديو: أم تنقذ أطفالها من موت محقق

27 - فبراير - 2021
حريق - صورة تعبيرية

حريق - صورة تعبيرية

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في مشهد مثير يحبس الأنفاس، انقذت أم تركية أطفالها الأربعة من موت محقق، بطريقة صعبة.

اتخذت الأم الشجاعة قرارها بسرعة بعدما شب حريق داخل منزلها، ولم يكن هناك مفر سوى إلقاء فلذات كبدها من نافذة الطابق الرابع، بحسب موقع “يورو نيوز”.

وتلقفت أيادي الجيران والمارة الأطفال، مستخدمين بطانيات لالتقاطهم، وكتب للصغار أعمارا جديدة حيث لم يصب أي منهم بأذى.

ووثقت إحدى الكاميرات تصاعد دخان أسود كثيف من النافذة قبل أن تبدأ الأم في إخراج أطفالها واحدا تلو الآخر ورميهم من الطابق الرابع، دون أن يتضح مصير الأم نفسها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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