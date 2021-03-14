بالفيديو: أوبرا وينفري في لقاء منتظر مع بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس

تنتظر الإعلامية الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، إذاعة أحدث مقابلة تلفزيونية لها بعد الصخب الذي أحدثته مقابلتها مع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل الأسبوع الماضي، والتي ستشهد مواجهة مع النجمة الهندية، بريانكا شوبرا، وزوجها المغني، نيك جوناس.

وستذاع مقابلة بريانكا شوبرا ونيك جوناس ضمن سلسلة حلقات برنامجها “سوبر سول”، وستناقش فيه نجمة بوليوود مذكراتها “Unfinished” ورحلتها في اكتشاف ذاتها وحياتها الشخصية.

وسيذاع اللقاء على قناة “ديسكافري بلس”، التي أذاعت مقطعا ترويجيا منها، وتظهر فيه أوبرا وهي تسأل بريانكا تشوبرا عن خططها لتأسيس عائلة قائلة لها: “هل تأملين أنت ونيك جوناس في تكوين أسرة في يوم ما وإنجاب أطفال؟”.

كما يسمع صوت أوبرا وينفري في المقطع الترويجي للمقابلة وهي تقول عن نفسها: “أحب أن أكون قادرة على إجراء محادثات تحث على التفكير وتوسع القلب مع الأشخاص الذين يلهموننا جميعا، من أجل التفكير في المعنى الأعمق للحياة”.

وستذاع المقابلة في يوم السبت المقبل الموافق 20 مارس/ آذار الجاري.

وتجري أوبرا وينفري من خلال برنامجها “سوبر سولب” محادثات حميمة مع قادة الفكر والمعلمين الروحيين والمشاهير والمؤلفين، مثل سيسيلي تايسون وشارون ستون وجوليانا مارغوليس ومارثا بيك وجون ميتشام وتشيب آند جوانا جاينز.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 49.1 مليون شخص في أنحاء العالم شاهدوا عبر التلفزيون أو الإنترنت المقابلة التي أجرتها مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان وكان لها وقع الصاعقة.