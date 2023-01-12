بالفيديو.. أول أهداف ميسي بعد عودته إلى صفوف باريس سان جيرمان

احتفل ليونيل ميسي بعودته للمشاركة مع باريس سان جيرمان بتسجيل هدف في الشوط الثاني لينتصر فريقه 2-صفر على ضيفه أنجيه ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الأربعاء 11-1-2023).

وتلقى ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، تحية من جماهير فريقه وهز الشباك في الدقيقة 72، بعدما افتتح هوجو إكيتيكي التسجيل لباريس سان جيرمان الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة من 18 مباراة.

وبقي لانس في المركز الثاني لكنه فقد نقطتين بالتعادل 2-2 مع مضيفه المتعثر ستراسبورج حيث جاءت الأهداف كلها قبل الاستراحة.

وقلص أولمبيك مرسيليا الفارق مع لانس إلى نقطتين بتغلبه 2-صفر على مضيفه تروا.

وقال إكيتيكي “كانت المباراة التي احتاجها الفريق، وحصلنا على النقاط الثلاث في النهاية، التسجيل يعزز ثقتي، ويجب علي الاستمرار بهذا الشكل… نحن سعداء لأنها ساعدتنا على تجاوز مباراة لانس”.

وتلقى باريس سان جيرمان أول هزيمة في جميع المسابقات هذا الموسم عندما خسر 3-1 في ملعب لانس في الجولة الماضية، لكنه كان أفضل كثيرا اليوم الأربعاء.

واستغل إكيتيكي، الذي يشارك في ظل غياب كيليان مبابي للراحة بعد كأس العالم، الفرصة وهز الشباك بعد تمريرة نوردي موكيلي العرضية.

وساهم موكيلي في الهدف الثاني عندما مرر الكرة إلى ميسي الذي سدد في المرمى من مدى قريب.

وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل لكن حكم الفيديو المساعد أكد صحته.

وسحق نيس ضيفه مونبلييه بنتيجة 6-1، بينما استمر الموسم المخيب لأولمبيك ليون بعدما اكتفى بالتعادل السلبي في ملعب نانت.