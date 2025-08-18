بالفيديو.. أول تعاون فني بين أحمد سعد وياسمين عبد العزيز

بخطوة مفاجئة وبطريقة عفوية جداً، شارك أحمد سعد مقطع فيديو طريفاً جمعه بالنجمة ياسمين عبد العزيز؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على “إنستغرام”؛ حيث ظهر الثنائي في الفيديو وهما يتعاركان مع بعضهما بعضاً بشكل كوميدي.

شوَّق المطرب أحمد سعد كل جمهوره ومحبيه لعمل فني جديد يجمعه بالنجمة ياسمين عبد العزيز؛ من خلال نشر مقطع فيديو كوميدي جمعهما؛ حيث ظهر الثنائي في وصلة “هزار” وهما يؤديان حركات طريفة وكأنهما يتشاجران بالأيدي على أنغام أغنية “ديسباسيتو” الشهيرة.

وعلق سعد على الفيديو “قريباً”، في إشارة إلى وجود عمل فني يجمعهما، من دون أن يكشف أي منهما عن تفاصيل هذا التعاون، وقد لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل جمهور ومحبي النجمين.

وقد حصد مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل متابعي وجمهور ومحبي النجمين، الذين عبَّروا عن حماسهم، وجاءت التعليقات كالتالي: “التعاون بينكما كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل، أحمد بيمثل بس ياسمين بتضربه بجد وجامد، هتكسروا الدنيا إن شاء الله ألذ وأجمل نجمة مع أجمل وأجمد صوت، هو إيه المفاجأة الحلوة دي واضح إن فيه حاجة هتحصل فيها بوم”؛ وغيرها من التعليقات التي عكست مدى حماس وتشويق الجمهور لهذا العمل.

يُشار إلى أن ياسمين عبد العزيز قد حصلت على جائزة “أفضل ممثلة” بتصويت النقاد من “كأس إنرجي للدراما”، عن دورها في مسلسل “وتقابل حبيب” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي 2025، ولاقى تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، ونال إشادات كبيرة من النقاد، خاصة على مستوى الأداء الدرامي والسيناريو.