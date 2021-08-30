الأثنين 22 محرم 1443 ﻫ - 30 أغسطس 2021 |
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بالفيديو: أول رد من الاعلامية مي حلمي بعد قرار وقف برنامجها

منذ 23 دقيقة

مي حلمي

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نشرت الإعلامية المصرية مي حلمي، فيديو قصيرا للرد على إعلان وقف برنامجها “الحكم” الذي تقدمه عبر قناة “الحدث اليوم”.

وظهرت مي حلمي في فيديو لها داخل مطار دبي، مشيرة إلى تواجدها حاليا بدبي، معلقة: “ماذا؟ باي باي”.

ونشبت أزمة بين الإعلامية مي حلمي وكابتن أحد صالح لاعب الزمالك السابق، خلال استضافتها له في برنامجها “الحكم”، لتدير معه حوارا وصفه البعض بأنه “غير لائق مهنيا”، وينسحب لاعب الزمالك السابق من البرنامج، وبعد تداول فيديو الحلقة هاجمها رواد السوشيال ميديا بسبب أسلوبها.

وأصدرت القناة بيانا أعلنت فيه وقف برنامج الإعلامية والتحقيق معها، وكان نص البيان: “بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية للتحقيق، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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