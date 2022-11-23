بالفيديو.. أول رسالة لمدافع المنتخب السعودي ياسر الشهراني من داخل المستشفى

تتجه حالة مدافع المنتخب السعودي ياسر الشهراني نحو الاستقرار، بعدما نقل لمدينة حمد الطبية، جراء حادثة الاصطدام القوية مع حارس المنتخب السعودي محمد العويس خلال المباراة الحماسية للمنتخب الأخضر مع نظيرة الأرجنتيني.

وكشفت صحيفة “الرياض” السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الفحوصات الطبية الأولية أكدت إصابة ياسر الشهراني بكسر في الفك، إلى جانب ضرر بالأسنان، بعد اصطدامه مع الحارس محمد العويس، لحظة خروجه في إحدى الكرات العرضية من أجل حماية مرمى المنتخب السعودي.

ونجح المنتخب السعودي في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منافسه الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف, حيث تقدم ليونيل ميسي للأرجنتين، واستطاع كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، هز شباك الحارس إيميليانو مارتينيز.

ويستعد الأخضر السعودي لمواجهة المنتخب البولندي في ثاني مبارياته بكأس العالم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الأرجنتين والمكسيك.

كسر المنتخب السعودي فرصة هائلة ورقم تاريخي للمنتخب الأرجنتيني على صعيد سلسلة “اللاهزيمة”، حيث فاز الأخضر على التانجو بعد 36 مباراة بدون خسارة بعد أن كان على بعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق بالتاريخ فاز مباريات متتالية بدون هزيمة.

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي وعربي يفوز على التانجو في المونديال ويسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.