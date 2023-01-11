بالفيديو.. أول ظهور لـ أمل حجازي بعد تعرضها لحادث

في أول ظهور لها بعد إعلانها عن تعرضها لحادثة خطيرة أدّت إلى كسور في جسدها، نشرت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيه من داخل المستشفى.

أمل طمأنت متابعيها، خلال الفيديو ، حيث أظهرت رجلها المصابة، ثم صورت طبيبها وطلبت منه إيضاح وضعها للمتابعين، ليقوم الأخير بطمأنة الجمهور، مشيرًا إلى أنّ الأمر مرّ بسلام، وقال “وضعك بجنن، الحمدلله مرقت ع خير، إن شاء الله بترجعي بتمشي بخير وسلامة”.

بدورها، أرفقت أمل الفيديو بتعليق جاء فيه: “الحمدلله رب العالمين، وشكراً على محبتكم”.