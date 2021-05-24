الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: أول ظهور للفنانة العراقية رحمة رياض برفقة خطيبها

24 - مايو - 2021
رحمة رياض

رحمة رياض

A A A
طباعة المقال

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض خطوبتها على الممثل والموديل العراقي ألكسندر علوم، وصرح الأخير عبر حسابه في ”انستغرام“، قائلاً: ”وعد مني وأخذتها باركولي”، لتضج بعدها مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتحقق رياض نجاحا واسعا لا سيما بعد مشاركتها كعضو لجنة تحكيم برنامج ”عراق آيدول“ بالموسم الأول.

وشارك ألكسندر علوم في إعلانات لأهم العلامات التجارية في العالم، مثل دولسي آند غبانا و غوتشي، ودرس المسرح في أمريكا، وشارك في عدد من الورش التمثيلية في المسرح.

وشاركت رياض فيديو رومانسيا يجمعها بالممثل والموديل العراقي ألكسندر علوم، في أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتهما.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو عبر حسابها على ”انستغرام“، وعلقت عليه قائلة: ”أول ظهور لرحمة رياض مع ألكسندر علوم مع إعلان خطبتهما“، ودعت لهما بالسعادة وأن يتمم الله فرحتهما.

وظهرت رحمة في السيارة بجانب خطيبها وكانت ترتدي ملابس خفيفة وأنيقة، بينما كان خطيبها يداعبها بملامسة شعرها، ويستمعان لأغنية رومانسية.

وردت العيدان على من يتهمها بنقدهما، مشيرة إلى أنها صديقة رحمة منذ 4 أعوام، وتعتبرها أختها ونقدها لها هو بناء ومقتصر على الفن فقط.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من منوعات

قصي خولي
قصي خولي متشوّق لمسلسله الجديد.. وهذا ما كشفه
بسبب الغزو.. تعليق مشاركة الفرق الروسية في الدوري الأوروبي لكرة السلة
شاكيرا وبيكيه
مفاجأة.. شاكيرا عينت محققين للتأكد من خيانة بيكيه ولكن!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
مصرف لبنان
أحلام "صيرفة" تتبدّد... ومصارف تعيد الملايين "منقوصة"!
الدولار
دولار السوق السوداء طلوع نزول... فكم بلغ صباحاً؟