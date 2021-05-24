بالفيديو: أول ظهور للفنانة العراقية رحمة رياض برفقة خطيبها

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض خطوبتها على الممثل والموديل العراقي ألكسندر علوم، وصرح الأخير عبر حسابه في ”انستغرام“، قائلاً: ”وعد مني وأخذتها باركولي”، لتضج بعدها مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتحقق رياض نجاحا واسعا لا سيما بعد مشاركتها كعضو لجنة تحكيم برنامج ”عراق آيدول“ بالموسم الأول.

وشارك ألكسندر علوم في إعلانات لأهم العلامات التجارية في العالم، مثل دولسي آند غبانا و غوتشي، ودرس المسرح في أمريكا، وشارك في عدد من الورش التمثيلية في المسرح.

وشاركت رياض فيديو رومانسيا يجمعها بالممثل والموديل العراقي ألكسندر علوم، في أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتهما.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو عبر حسابها على ”انستغرام“، وعلقت عليه قائلة: ”أول ظهور لرحمة رياض مع ألكسندر علوم مع إعلان خطبتهما“، ودعت لهما بالسعادة وأن يتمم الله فرحتهما.

وظهرت رحمة في السيارة بجانب خطيبها وكانت ترتدي ملابس خفيفة وأنيقة، بينما كان خطيبها يداعبها بملامسة شعرها، ويستمعان لأغنية رومانسية.

وردت العيدان على من يتهمها بنقدهما، مشيرة إلى أنها صديقة رحمة منذ 4 أعوام، وتعتبرها أختها ونقدها لها هو بناء ومقتصر على الفن فقط.