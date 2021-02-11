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بالفيديو: إسباني مصاب بكورونا يحرق مستشفى يُعالجه

11 - فبراير - 2021
حريق

حريق-تعبيرية

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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، أشعل حريقا في مستشفى بمدينة قادش الجنوبية في البلاد.

ولم يسفر الحريق عن إصابة أي شخص.

وكشفت صحيفة “دياريو دي كاديز” أن الحريق اندلع في الطابق السادس من مستشفى “بويرتا ديل مار”، مساء الأربعاء.

اجتاح الحريق اثنين على الأقل من أجنحة المستشفى، وفقا للصور التي التقطت من مكان الحادث والتي تم تداولها على الإنترنت.

وقال مصدر في المستشفى للصحيفة إن الحريق اشتعل من قبل مريض مصاب بمرض “كوفيد 19″، قيل إنه أشعل النار في فراشه.

فيما أوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتقل منذ ذلك الحين من قبل ضباط إنفاذ القانون.

وأشارت التقارير إلى أن رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران.

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