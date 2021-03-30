فيديو مرعب: إصابة عضلية مروعة للاعب كمال أجسام أثناء التدريب

يعاني لاعب كمال الأجسام الصاعد ريان كراولي (23 عاما) من إصابة بالغة في صدره حدثت له أثناء التدريب؛ ما تسبب في خضوعه لجراحة عاجلة عقب محاولته الأسبوع الماضي رفع 220 كيلوغراما.

ونشر كراولي مقطع الفيديو على حسابه في موقع ”إنستغرام“ بعد أيام من خضوعه للجراحة، مع تحذيره بالطبع من محتوى الفيديو قائلا: ”خضعت لعملية جراحية بعد أن ”تمزق الوتر الصدري تماما“ بعد الحادث وأقمت في المستشفى لمدة 5 أيام كاملة“.

وقال كراولي عبر ”إنستغرام“: ”في البداية عدنا إلى المنزل وبعد ذلك بدا صدري سيئا للغاية، لقد كان حرفيا كتلة تلامس ذقني، ذهبنا إلى المستشفى وقدموا لي مسكنات الألم، ومع ذلك لم نتمكن من الحصول على التصوير بالرنين المغناطيسي؛ لأنني لم أستطع تركيب الجهاز“.

وتابع ”مكثنا طوال الليل في انتظار الجراحة في اليوم التالي، واستغرقت الجراحة 4 ساعات وتمت بعد 30 ساعة من وقوع الحادث، كنت في حالة سيئة حقا ولم أستطع الشعور بساقي أو ذراعي لمدة يومين، كنت أتقيأ بشدة وأشعر بألم شديد لمدة 3 أيام بعد الجراحة، لذلك بقيت في المستشفى، بمجرد أن بدأت التمكن من المشي والشعور بأطرافي مرة أخرى خرجت من المستشفى“.

وختم “لا أعرف حقًا ما هي الخطة فيما يتعلق بإعادة التأهيل حتى الآن، ولم أحرك ذراعي على الإطلاق منذ ذلك الحين. لدي موعد آخر مع الجراح الخاص بي في غضون يومين ونأمل أن نتمكن من البدء في التعافي”.