بالفيديو.. إصابة قوية تضطر نيمار لمغادرة أرض الملعب باكياً!

أصيب النجم البرازيلي ومهاجم نادي برايس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، إصابة بالغة خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد نادي ليل على ملعب بارك دي برانس ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وأصيب نيمار في الكاحل ليغادر ملعب المباراة على نقالة وهو يبكي من شدة الألم في المباراة التي تجري أحداثها في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل بتقدم سان جيرمان بثنائية مقابل هدف.

حيث تقدم باريس سان جيرمان بهدف مبكر عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

وعزز نيمار تقدم فريق العاصمة الفرنسية بالهدف الثاني في الدقيقة 17.

وقلص دياكيتي تأخر ليل مسجلًا الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 24 من الشوط ذاته.

لتنتصف المباراة بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

والتقطت عدسات المصورين لحظات خروج نيمار المصاب وهو يذرف الدموع، ألماً وحزناً لعدم قدرته على استكمال المباراة.