بالفيديو: إطلالة خاطفة لهيفاء وهبي بمناسبة عيد الحب

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بإطلالتها الجديدة بمناسبة عيد الحب.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بفيديو هيفاء، ظهرت فيه بأناقة لافتة، وبإطلالة سحرت الكثيرين.

وجاءت إطلالة هيفا بالتزامن مع عيد الحب، حيث ارتدت فستاناً وردياً مطرزاً مغطى بالريش، من تصميم مصمم الأزياء جورج شقرا، وأظهرت أناقتها وجمالها، مطبقة ماكياجا ناعما، تاركة شعرها منسدلا على كتفيها.

ونشرت هيفا مقطع الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث عبر المتابعون عن إعجابهم الكبير بإطلالتها، التي وصفها معظمهم بالأنيقة والجذابة، وعلقت هيفاء على المنشور، متمنية عيد حب سعيد للجميع.