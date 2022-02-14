الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: إطلالة خاطفة لهيفاء وهبي بمناسبة عيد الحب

14 - فبراير - 2022
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

A A A
طباعة المقال

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بإطلالتها الجديدة بمناسبة عيد الحب.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بفيديو هيفاء، ظهرت فيه بأناقة لافتة، وبإطلالة سحرت الكثيرين.

وجاءت إطلالة هيفا بالتزامن مع عيد الحب، حيث ارتدت فستاناً وردياً مطرزاً مغطى بالريش، من تصميم مصمم الأزياء جورج شقرا، وأظهرت أناقتها وجمالها، مطبقة ماكياجا ناعما، تاركة شعرها منسدلا على كتفيها.

ونشرت هيفا مقطع الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث عبر المتابعون عن إعجابهم الكبير بإطلالتها، التي وصفها معظمهم بالأنيقة والجذابة، وعلقت هيفاء على المنشور، متمنية عيد حب سعيد للجميع.

 

    المزيد من منوعات

    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    بالصورة.. عملاء فيدراليون أمريكيون يصادرون قطعة أثرية مصرية عمرها 3000 عام
    جورج الراسي
    موعد مراسم عزاء ودفن جورج الراسي
    من مباراة (لانس وستاد رين) في الدوري الفرنسي
    لانس يتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد فوز ثمين على ستاد رين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي