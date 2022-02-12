بالفيديو: إليسا تتلقى هدية من أحد الجماهير على المسرح

أهدى شخص من جمهور الفنانة اللبنانية إليسا رسماً فنياً لها ولوالدها ‏خلال غنائها على المسرح ضمن حفل لها في مدينة ديترويت الأميركية‎.‎

وفاجأ في مقطع فيديو قصير أحد الجماهير الفنانة وأهداها رسما لها ‏ولوالدها، وعندما أخدت إليسا اللوحة سألته: “مين اللي معي بالصورة.. ‏بشبه بيي.. هاد بيي الله يرحمو”، واحتضنت الفنانة صاحب اللوحة كرد ‏فعل على هديته لها‎.‎

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفنية تداولوا مقطع ‏فيديو للفنانة اللبنانية قبل يومين، حيث ظهرت وهي تلبس فستانا أسود، ‏وتؤدي أغنية “يا مرايتي” حافية القدمين، وتبكي أثناء غنائها‎.‎

يذكر أن إليسا كانت موجودة في الولايات المتّحدة الأميركيّة من أجل ‏جولتها الغنائيّة هناك، التي بدأتها بحفلة في هيوستن ثمّ في سان دييغو، ‏وأمضت عدّة أيّام في نيويورك قبل حفلها الليلة في أتاوا، حيث نشرت ‏مقطع فيديو هناك ظهرت فيه تستمتع بوقتها.‏