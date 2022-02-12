الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: إليسا تتلقى هدية من أحد الجماهير على المسرح

12 - فبراير - 2022
إليسا

إليسا

A A A
طباعة المقال

أهدى شخص من جمهور الفنانة اللبنانية إليسا رسماً فنياً لها ولوالدها ‏خلال غنائها على المسرح ضمن حفل لها في مدينة ديترويت الأميركية‎.‎

وفاجأ في مقطع فيديو قصير أحد الجماهير الفنانة وأهداها رسما لها ‏ولوالدها، وعندما أخدت إليسا اللوحة سألته: “مين اللي معي بالصورة.. ‏بشبه بيي.. هاد بيي الله يرحمو”، واحتضنت الفنانة صاحب اللوحة كرد ‏فعل على هديته لها‎.‎

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفنية تداولوا مقطع ‏فيديو للفنانة اللبنانية قبل يومين، حيث ظهرت وهي تلبس فستانا أسود، ‏وتؤدي أغنية “يا مرايتي” حافية القدمين، وتبكي أثناء غنائها‎.‎

يذكر أن إليسا كانت موجودة في الولايات المتّحدة الأميركيّة من أجل ‏جولتها الغنائيّة هناك، التي بدأتها بحفلة في هيوستن ثمّ في سان دييغو، ‏وأمضت عدّة أيّام في نيويورك قبل حفلها الليلة في أتاوا، حيث نشرت ‏مقطع فيديو هناك ظهرت فيه تستمتع بوقتها.‏

    المزيد من منوعات

    علم نادي تشيلسي
    ما هي مفاجأة تشيلسي قبل نهاية الميركاتو؟
    دييغو مارادونا
    الأرجنتين تتسلّم قميصًا لمارادونا يعود لعام 1986
    ستيفانو دومينيكالي
    دومينيكالي متفائل إزاء عودة سباق جائزة ألمانيا الكبرى لفورمولا 1

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي