بالفيديو: إليسا تخلع حذاءها على المسرح.. “بعتذر والله”

أحيت الفنانة إليسا حفلة في سان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية حضرها محبوها اللبنانيون والعرب المنتشرون في أميركا.

وانتشر فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت إليسا وهي تخلع حذاءها بالكعب العالي على المسرح بسبب التعب الشديد الذي تشعر به في رجليها، قبل أن تقدّم أغنيتها “كرهني”.

وكانت لافتة عفوية إليسا على المسرح وهي تخلع حذاءها. وتقدّمت بالاعتذار مرّات عدة من جميع الحاضرين بسبب خلعها حذاءها احتراماً لجمهورها. وقالت: “sorry بس مش قادرة بقى أوقف عَ إجريي sorry I am really sorry، بعتذر والله”.

في المقابل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل من الحفل، حيث ظهر أحد الحاضرين وهو يحاول لمس الفنانة اللبنانية على المسرح أمام الجميع لترفض هي وتبتعد عنه.

وتفاعل المتابعون مع الموضوع معربين عن محبتهم ودعمهم لاليسا ومثنيين على تصرفها مع هذا الشاب.