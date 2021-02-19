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بالفيديو - إليسا تمضي وقتاً ممتعاً على الثلج... "لبناني حبيبي"

19 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2021 9:49 مساءً
إليسا

إليسا

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نشرت الفنانة اللبنانية إليسا فيديو لها وهي تتمتع ببياض الثلج على جبال لبنان. وعلّقت على الفيديو بالقول: “لبناني، حبي، وكل شيء في حياتي ونجمي”.

يذكر أن عاصفة قوية ضربت لبنان ما أدى إلى تساقط الثلوج على كافة قمم جبال لبنان.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور من كافة المناطق ما أضفى بعض الإيجابية في نفوس المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي يعيشها اللبنانيين.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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