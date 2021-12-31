الجمعة 27 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 31 ديسمبر 2021 |
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بالفيديو: إليسا في أبو ظبي استعداداً لحفلة رأس السنة

منذ 3 دقائق
إليسا

إليسا

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تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لاستقبال العام الجديد في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في أبو ظبي.

ويتحرّق شوقاً محبو إليسا من اللبنانيين المقيمين في الإمارات ومن الإماراتيين والعرب الموجودين هناك لمشاهدة فنانتهم المفضلة والاستماع إلى أجمل أغنياتها الرومانسية ليودعوا معها سنة جديدة.

يذكر أن إليسا تعمل حالياً على ألبومها الجديد الذي تنوي طرحه في العام المقبل والذي يشهد تعاونها مرة جديدة مع الفنان الشامل مروان خوري، ولكن لم يتحدد بعد موعد طرحه.

ووثقت إليسا في منشور لها بصفحتها في موقع للتواصل الاجتماعي بالفيديو وصلولها إلى المطار واستقلت سيارتها وأرفقت الفيديو الذي شاركته مع محبيها بأغنيتها “أغانينا” من ألبوم صاحبة رأي.

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