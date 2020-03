بالفيديو.. إيطالي يخترع حيلة “طريفة” للوقاية من كورونا

وبحسب قناة “أيه بي سي نيوز” الأميركية فإن رجلا من العاصمة الإيطالية كان يتجول في أحد أسواق روما وهو يرتدي ما يشبه طبق خشبي دائري يحيطه به من كل الجهات مما يمنع الآخرين من الاقتراب منه.

وقد أثارت فعلة ذلك الكهل الكثير من ردود الفعل على تواصل الاجتماعي بين محبذ لهذه الفكرة وأنه قد تساهم في الوقاية من فيروس كورونا أن الكثير من خبراء الصحة قالوا أن عطسة الشخص المصاب بذلك المرض لا تؤثر على الأشخاص السليمين إذا كان بعيدين عنه بمسافة متر واحد على الأقل.

وبالمقابل سخر آخرون من ذلك “الاختراع الطريف” واعتبروه محاولة من الرجل للحصول على الشهرة عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

سجلت إيطاليا 250 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، في عدد قياسي خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات فيها إلى 1266 حالة، وفق حصيلة نشرتها الجمعة إدارة الحماية المدنية.

وبتسجيل 250 حالة وفاة في يوم واحد، سجل الجمعة اليوم الأكثر “فتكا” في إيطاليا بسبب كورونا، منذ تفشي الفيروس في البلاد الشهر الماضي.

كذلك، شهدت إيطاليا، البلد الذي يسجل أكبر عدد حالات عدوى بعد الصين، ارتفاعا في عدد الإصابات من 15113 إلى 17660 الجمعة، بينهم 1328 شخصا في العناية الفائقة.

وتعتبر إيطاليا الدولة ذات معدل الوفاة الاعلى في العالم بسبب كورونا، حيث تبلغ نسبة وفيات المصابين 7 بالمئة من الحالات.

كما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن أوروبا باتت “البؤرة” الجديدة لوباء كورونا المستجد، داعياً الدول إلى “التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها”.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لوسائل إعلام خلال مؤتمر صحفي إفتراضي إن “أوروبا حالياً هي بؤرة وباء كوفيد 19 العالمي”، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

This man took a unique approach to social distancing at a market in Rome. https://t.co/GDqrFI4gdp pic.twitter.com/NsQOTkv35b

— ABC News (@ABC) March 13, 2020