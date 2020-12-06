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بالفيديو والصور – ابراهيم معلوف يعيد النبض إلى بيروت

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 4:02 مساءً
ابراهيم معلوف

ابراهيم معلوف

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أفرح عازف البوق العالمي إبراهيم معلوف قلوب الجمهور بعد قيامه حفلاً في بيروت. وبث معلوف الحياة في بيروت بحفل موسيقي أقامه في بيروت، المنطقة التي تضررت بشدة بفعل الانهيار الاقتصادي والانفجار الكارثي الذي دمر المرفأ في الرابع من آب.

وجمع معلوف البالغ من العمر 40 عاماً نحو مليوني يورو لصالح لبنان في حفل موسيقي خيري في فرنسا بعد الإنفجار، وقال معلوف الفنان اللبناني الذي يحمل الجنسية الفرنسية: “بسبب ما حدث هنا في المنطقة وفي لبنان أصبح من المهم أكثر الوجود هنا وعزف الموسيقى في الشوارع”.

وخلال الحفل الذي أقيم ضمن مهرجان بيروت ترنم السنوي الذي يشمل سلسلة من العروض المجانية قبل عيد الميلاد، وضع الجمهور كمامات للوقاية من مرض كوفيد-19، وقال روني شليطا أحد الذين حضروا الحفل: ” نحنا بحاجة لشيء مثل هيدا هلأ تا حتى نرجع ننهض من اللي وقعنا فيه… وإن شاء الله قريباً بنشوف هاي حفلات مع كمان فنانين ونقدر نعيش لبنان مرة تانية”.

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