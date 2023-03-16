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بالفيديو.. ابن كريستيانو رونالدو يتحدّث بالعربيّة ويوجّه "تحيّة"!

منذ ساعة واحدة
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وابنه

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وابنه

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يبدو أنّ أبناء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأوا يتأقلمون على الحياة في المملكة العربية السعوديّة ويُحاولون تعلّم واستخدام اللغة العربيّة.

فبعد 3 أشهر من انتقاله وعائلته للعيش في المملكة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرونالدو جونيور، ظهر فيه برفقة طفل سعودي، وكانا يرتديان قميص نادي النصر، لكن اللافت أن رونالدو جونيور تحدث باللغة العربية، حيث قال في الفيديو: “تحية لأبو راكان”.

يأتي ذلك فيما ظهرت في وقت سابق، طفلة رونالدو شقيقة جونيور، ألانا مارتينا البالغة من العمر 6 سنوات، وهي تردد أيام الأسبوع بالعربية.

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