بالفيديو.. ابن كريستيانو رونالدو يتحدّث بالعربيّة ويوجّه "تحيّة"!

يبدو أنّ أبناء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأوا يتأقلمون على الحياة في المملكة العربية السعوديّة ويُحاولون تعلّم واستخدام اللغة العربيّة.
فبعد 3 أشهر من انتقاله وعائلته للعيش في المملكة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرونالدو جونيور، ظهر فيه برفقة طفل سعودي، وكانا يرتديان قميص نادي النصر، لكن اللافت أن رونالدو جونيور تحدث باللغة العربية، حيث قال في الفيديو: “تحية لأبو راكان”.
كريستيانو جونيور يتحدث باللغة العربية 😍
هل هناك تحية أجمل من هذه؟ ❤️
— موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) March 14, 2023
يأتي ذلك فيما ظهرت في وقت سابق، طفلة رونالدو شقيقة جونيور، ألانا مارتينا البالغة من العمر 6 سنوات، وهي تردد أيام الأسبوع بالعربية.
🎥 #فيديو | يبدو أن أطفال الأسطورة #كريستيانو_رونالدو @Cristiano #CR7𓃵 تأقلموا سريعا مع الحياة في السعودية 🇸🇦@GeorginaGuez تنشر فيديو عبر انستقرام لأطفال كريستيانو رونالدو وهو يتعلمون اللغة العربية 👏🤩 #عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/QKLjKzF33X
— عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) March 7, 2023