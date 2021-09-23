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بالفيديو: استقبال ملكي للفنانة نجوى كرم لدى وصولها إلى عمّان

23 - سبتمبر - 2021
نجوى كرم

نجوى كرم

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استقبل محبو الفنانة اللبنانية نجوى كرم في عمان بأسلوب ملكي إذ استقبلوها بالورود والسجاد الأحمر في المطار.

ووصلت نجوى إلى الأردن للمشاركة في إحياء فعاليات مهرجان جرش الدولي إلى جانب عدد كبير من الفنانين. وأظهر مقطع فيديو متداول كرم وهي تجول فوق العاصمة عمّان.

وشاركت نجوى مقاطع فيديو في صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي تظهر حفاوة الاستقبال التي يتميز بها عادة الأردنيون وفانزاتها بشكل خاص وكذلك الورود التي قدمت لها وعدد كبير من الأردنيين محيطين بها والتقطوا معها الصور التذكارية.

وعلقت كرم على حفاوة الاستقبال بها قائلة: “ليس جديداً على شعب الأردن كل هذا الكرم والحب، شكراً لكم على استقبالكم الحافل، وأعدكم بتقديم ليلة استثنائية في حفلنا المقبل في مهرجان جرش، اشتقت كثيراً لجمهور الأردن، دعونا نستمتع ونسترجع أحلى الذكريات”.

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