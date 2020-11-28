استمع لاذاعتنا

بالفيديو: اشتباكات بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 12:10 مساءً
اشتباكات

اشتباكات

A A A
طباعة المقال

اندلعت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك، بعد انتهاء أحداث المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

واشتبك لاعبو الفريقين عقب صافرة النهاية، ما أدى إلى طرد حسين الشحات، لاعب الأهلي، ومصطفى محمد، لاعب الزمالك.

وأظهرت لقطات، لحظة اعتداء كابونجو كاسونغو، لاعب الزمالك، على أليو بادجي، مهاجم الأهلي، الذي تدخل للدفاع عن زميله الشحات.

ورصدت عدسات الكاميرا أيضا، محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد سليمان، وهو يعتدي على محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، خلال محاولته فض الاشتباك.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه الزمالك (2-1)، في نهائي البطولة التي جرت على ملعب القاهرة الدولي.

    المزيد من منوعات

    دييغو مارادونا
    الكشف عن ثروة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني
    قطع أثرية رومانية- أرشيفية
    لسبب غريب..سائحة تعيد قطعة أثرية سرقتها من روما قبل سنوات
    نادي برشلونة
    برشلونة يبدأ معركة الـ 122 مليون يورو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ارتفاع الضغط قد يتسبب بإحداث ضرر خطير للقلب
    احذر من هذه الأعراض.. فقد يفاجئك “القاتل الصامت”!
    جائحة كورونا تخطف شربل حداد
    جائحة كورونا تخطف شربل حداد.. فقد لبنان صاحب اليد البيضاء
    إيلينا كاباييفا
    عشيقة بوتين تحصل على راتب “خيالي”