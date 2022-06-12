بالفيديو: اصطدام مروع لـ'سبايدرمان' في مبنى.. ما القصة؟

انتهى عرض لشخصية “سبايدرمان” في افتتاح صالة “أفينجرز” بديزني لاند في كاليفورنيا، على نحو غير متوقع، بعدما فشل في إنجاز قفزة كان يقدمها أمام الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو اصطدام “سبايدرمان” بالمبنى الذي كان يفترض أن يهبط فوقه، وسط ذهول الجمهور الذي كان حاضرا في المكان لمتابعة اللقطة المثيرة.

وبعد الاصطدام، كشفت “ديزني لاند” للجمهور أن “سبايدرمان لم يكن حقيقيا وإنما روبوت”، حسبما ذكرت وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” للأنباء.

وأعادت “ديزني لاند” المحاولة بعد إصلاح الروبوت، لينجح سبايدرمان في قفزته الجريئة التالية.

ويعد سبايدرمان أو الرجل العنكبوت (بالإنجليزية: Spider-Man)‏ شخصية خيالية خارقة تظهر في الكتب المصورة الأمريكية التي تنشرها مارفل كومكس.

تم إنشاء الشخصية من قبل الكاتب المحرر ستان لي والكاتب الفنان ستيف ديتكو، وظهرت لأول مرة في الكتاب الهزلي للرسوم المصورة أميزينغ فانتازي العدد الخامس عشر (أغسطس 1962) في العصر الفضي للكتب الهزلية. لي وديتكو صوّرا الشخصية على أنه يتيم ترعاه عمته ماي وعمه بن في مدينة نيويورك، يلدغه عنكبوت فيمنحه قوة خارقة وخفة في الحركة، والقدرة على التمسك بمعظم الأسطح، ويمنحه أيضاً حاسة تساعده على استشعار الخطر والتي تتيح له محاربة خصومه.