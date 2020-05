بالفيديو..اعتقال مراسل سي أن أن على الهواء في أميركا

وقالت سي أن أن، إن مراسلها عرف نفسه بوضوح للضباط، ورغم ذلك احتجزوه.

كما تم احتجاز الطاقم الذي كان برفقة جيمينيز، بما في ذلك المنتج والمصور.

وكان المراسل عمر جيمينز، وهو أسود البشرة، يصور محتجا أثناء القبض عليه عندما حاصره نحو ستة من رجال الشرطة البيض.

وقال لأفراد الشرطة الذين ارتدوا أقنعة واقية من الغاز “يمكننا التراجع للخلف إلى حيث ترغبون”، ثم أوضح لهم أنه وزملاءه يعملون بالصحافة وقال “سنبتعد عن طريقكم”.

Yes, you may dislike CNN, be hardcore conservative and your political foes may be the ones enthusiastically circulating this, but if you truly believe in free speech and oppose big government, it's still staying true to your values to condemn this arrest. https://t.co/iDMdPzdAwo

— Ky Chow (@KyBusiness) May 29, 2020