الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
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بالفيديو.. اكتشاف سمكة تسبح على عمق غير عادي

منذ 41 دقيقة
سمكة تسبح بمكان هو الأعمق على الإطلاق

سمكة تسبح بمكان هو الأعمق على الإطلاق

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قام العلماء بتصوير سمكة تسبح على عمق غير عادي في المحيط الهادئ قبالة جنوب اليابان، مما يجعلها أعمق ملاحظة من هذا النوع يتم إجراؤها على الإطلاق.

فقد تم تصوير سمكة الحلزون، وهي تسبح على عمق 8336 مترًا .

بحسب الخبراء، فإن هذه السمكة قد تكون عند أو قريبة جدًا من أقصى عمق يمكن لأي سمكة البقاء على قيد الحياة، حيث تم إجراء أعمق ملاحظة سابقة للأسماك على عمق 8 أمتار، وبالتالي فإنّ هذا الاكتشاف يتفوق على الرقم القياسي للعمق بمقدار 178 مترًا.

على الرغم من أن سمكة الحلزون لم يتم اصطيادها لتحديد نوعها بشكل كامل، إلا أن سمكة الحلزون المماثلة تم التقاطها على ارتفاع أعلى على عمق 26319 قدمًا وهو ما يمثل الرقم القياسي لأعمق سمكة تم صيدها على الإطلاق.

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