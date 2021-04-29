بالفيديو: الأناكوندا العملاقة "ويلسون" تخضع لفحص طبي

موقع “يورونيوز” الفرنسي ان الأناكوندا العملاقة “ويلسون” خضعت لفحص طبي روتيني للتأكد من سلامتها والتعرف على احتمال حملها دون تزاوج، في عملية نادرة تسمى بـ “التوالد العذري”.

وأوضح الموقع أن الأطباء البيطريين توصلوا إلى أن الأناكوندا “ويلسون” بحالة ممتازة، مضيفا: “هذا ما توصل إليه الذين أنجزوا الفحص الرويتيني السنوي على الثعبان الضخم”.

خضعت الأناكوندا العملاقة "ويلسون" لفحص طبي روتيني للتأكد من سلامتها. بالإضافة إلى لاختبار حمل، نظرا لقدرتها على الحمل دونما حاجة إلى التزاوج في عملية نادرة نسبيا تسمى التوالد العذري. للمزيد: https://t.co/3Xl79jSBIQ#أناكوندا #أفعى_عملاقة pic.twitter.com/cVQPqWYfut — euronews عــربي (@euronewsar) April 29, 2021

ويبلغ طول الثعبان “ويلسون” نحو أربعة أمتار، وينتمي إلى فصيل الثعابين الأكبر عالميا، ويوجد حاليا في حوض أسماك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت الموقع إلى أن “ويلسون” ثعبان أنثى (أفعى) وتعيش مع ثعبان آخر من نفس الفصيلة ويخضعان لكشف عن إصابات مرضية ممكنة في أعضائهما الداخلية، عبر تقنية المسح الضوئي من حين إلى آخر، وذلك بحسب “سبوتنيك”.