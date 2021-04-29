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بالفيديو: الأناكوندا العملاقة "ويلسون" تخضع لفحص طبي

29 - أبريل - 2021
الأناكوندا العملاقة "ويلسون"

الأناكوندا العملاقة "ويلسون"

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موقع “يورونيوز” الفرنسي ان الأناكوندا العملاقة “ويلسون” خضعت لفحص طبي روتيني للتأكد من سلامتها والتعرف على احتمال حملها دون تزاوج، في عملية نادرة تسمى بـ “التوالد العذري”.

وأوضح الموقع أن الأطباء البيطريين توصلوا إلى أن الأناكوندا “ويلسون” بحالة ممتازة، مضيفا: “هذا ما توصل إليه الذين أنجزوا الفحص الرويتيني السنوي على الثعبان الضخم”.

ويبلغ طول الثعبان “ويلسون” نحو أربعة أمتار، وينتمي إلى فصيل الثعابين الأكبر عالميا، ويوجد حاليا في حوض أسماك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت الموقع إلى أن “ويلسون” ثعبان أنثى (أفعى) وتعيش مع ثعبان آخر من نفس الفصيلة ويخضعان لكشف عن إصابات مرضية ممكنة في أعضائهما الداخلية، عبر تقنية المسح الضوئي من حين إلى آخر، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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