بالفيديو.. الثعبان يلدغ رامز جلال خلال الحلقة السادسة

وقع الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي ضحايا الحلقة السادسة في مقلب “المطعم الطائر” في برنامج “رامز نيفر إند”.

لدغ الثعبان الذي يستخدم في ترهيب الضيوف، رامز جلال، مما اضطر رامز لإنهاء الحلقة دون استكمالها، وقيامه بالتعليقات بالحوار الذي يجريه في نهاية الحلقة مع الضيوف.

وبعد لدغ الثعبان لرامز جلال، قال فراج له: “فرحان فيك يارامز، شوفت ربنا، أحمدك وأشكرك يارب”.

وكان رامز قد سخر من فراج وبسنت في أول ظهور لهما في البرنامج، وقال: “الثنائي الاستثنائي، عصابة حمادة وتوتو”.

وكان الفنان رامز جلال كشف لأول مرة عن البوستر الأول، وظهر فيه ممتطيا ظهر ثور وممسكا بفانوس رمضان، معلقا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين”.