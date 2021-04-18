بالفيديو: الثلوج تغطي حائل السعودية في مشهد غير معتاد

تداول سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مشاهد مذهلة لتراكم حبات البرد عقب تساقطه في بعض المناطق الجنوبية بالسعودية، أمس السبت، وخاصة في حائل.
راس الابيض حره بني رشيد #حائل – #محافظه #الحائط
يوم السبت 1442/9/5@we_madinah @Tqs_Guryat @hailamtr pic.twitter.com/01PeY9ApMR
— ﮼خالدالعيــسىٰ (@KHALID__ALESSA) April 17, 2021
من #تصويري للبردية الكثيفة على العثمور بحرة بني رشيد أقصى جنوب غرب منطقة #حائل عصر هذا اليوم السبت الموافق ١٤٤٢/٩/٥ pic.twitter.com/Dapf1ySNDT
— عبدالله السليمي (@Abda16644) April 17, 2021
ولاقت الصور والفيديوهات المنشورة تفاعلا واسعا من قبل رواد “تويتر” في المملكة، التي تخيم على معظمها الأجواء الصحراوية الحارة، والتي لا تشاهد فيها الثلوج عادة بهذا الشكل، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.