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بالفيديو: الثلوج تغطي حائل السعودية في مشهد غير معتاد

18 - أبريل - 2021
حائل أمس

حائل أمس

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تداول سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مشاهد مذهلة لتراكم حبات البرد عقب تساقطه في بعض المناطق الجنوبية بالسعودية، أمس السبت، وخاصة في حائل.

 

ولاقت الصور والفيديوهات المنشورة تفاعلا واسعا من قبل رواد “تويتر” في المملكة، التي تخيم على معظمها الأجواء الصحراوية الحارة، والتي لا تشاهد فيها الثلوج عادة بهذا الشكل، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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