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بالفيديو: الرئيس الشيشاني يصارع أحد أبطال المصارعة

16 - أبريل - 2021
الرئيس الشيشاني

الرئيس الشيشاني

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أظهر مقطع فيديو الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، هو يصارع البطل السويدي من أصول شيشانية، حمزة شيمايف.

وأرفق شيمايف المقطع الذي نشره على صفحته بموقع إنستغرام بتعليق “التدريبات على قدم وساق تحت قيادة رئيس الشيشان”.

ويظهر في الفيديو قديروف فيما يبدو يتعارك مع شيمايف، بطل فنون القتال المختلطة “UFC” البالغ من العمر 26 عاما كجزء من التدريبات وفق قوانين المصارعة.

يشار إلى أن شيمايف جذب أنظار العالم من خلال ضربة قاضية فنية وحشية قضى بها على ريس ماكي في الجولة الأولى بليلة القتال الثالثة في UFC.

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