استمع لاذاعتنا

بالفيديو: الطاقة الشمسية تعتلي السفن فهل انتهى عصر الوقود؟

منذ ساعتين
الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية

A A A
طباعة المقال

يبحث العلماء عن مصادر أخرى لتوليد الطاقة بعيدا عن استهلاك الوقود، ومع دخول الطاقة الشمسية في مختلف الميادين لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الاستخدامات، يبدو أن مستقبل القوارب والسفن سيبدأ مرحلة جديدة مع الطاقة الشمسية بدون الحاجة إلى الوقود نهائيا.

وتتوسع العديد من الدول في استخدام الخلايا الخاصة بتوليد الطاقة الشمسية لأنها من مصادر الطاقة النظيفة صديقة البيئة.

ويتفاوت استخدام ألواح الطاقة الشمسية وفقا للحاجة، حيث يمكن إنشاء محطة كاملة على مساحات شاسعة من اليابسة أو استخدام ألوح صغيرة لأغراض محدودة.

لكن الجديد هو تطوير قوارب ضخمة يمكنها توليد الطاقة اللازمة لتشغيلها من ألواح الطاقة الشمسية خلال وجودها على سطح الماء، كما يوضح موقع “بيزنيس إنسيدر” الأمريكي، الذي نشر مقطع فيديو لقارب ضخم تم تغطيته بنحو 500 لوح طاقة شمسية لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل محركاته.

وقال الموقع هذا القارب، الذي صممه مهندس سويسري ويطلق عليه “بلانت سولار” يمكنه الحصول على نحو 93 كيلو وات من الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية التي تغطيه دون التسبب في أي انبعاثات يمكنها أن تسبب تلوث البيئة، مشيرة إلى أنه قام بجولة عالمية استمرت 585 يوما اعتمد فيها على الطاقة الشمسية بصورة كاملة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

عدسة لاصقة
تحذير … هذه خطورة العدسات اللاصقة
شروط السفر أصبحت مختلفة في زمن الكورونا
كورونا
لقاح كورونا..شرط قد يصبح إلزاميا لركوب الطائرة
عائلة عاصي الحلاني
عاصي الحلاني يتلقى خبراً ساراً عن ابنته: نحن فخورون بكِ

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حسن نصر الله
جمهور المقاومة في لبنان يأكل من القمامة وحسن نصر الله هرب
يشير استمرار آلام الظهر إلى الإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم
لا تتجهالوها … أعراض “غير متوقعة” للسرطان لدى الرجال
التوتر ينشط خلايا السرطان
دراسة مخيفة … التوتر ينشط خلايا السرطان