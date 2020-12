بالفيديو: الطاقة الشمسية تعتلي السفن فهل انتهى عصر الوقود؟

يبحث العلماء عن مصادر أخرى لتوليد الطاقة بعيدا عن استهلاك الوقود، ومع دخول الطاقة الشمسية في مختلف الميادين لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الاستخدامات، يبدو أن مستقبل القوارب والسفن سيبدأ مرحلة جديدة مع الطاقة الشمسية بدون الحاجة إلى الوقود نهائيا.

وتتوسع العديد من الدول في استخدام الخلايا الخاصة بتوليد الطاقة الشمسية لأنها من مصادر الطاقة النظيفة صديقة البيئة.

ويتفاوت استخدام ألواح الطاقة الشمسية وفقا للحاجة، حيث يمكن إنشاء محطة كاملة على مساحات شاسعة من اليابسة أو استخدام ألوح صغيرة لأغراض محدودة.

لكن الجديد هو تطوير قوارب ضخمة يمكنها توليد الطاقة اللازمة لتشغيلها من ألواح الطاقة الشمسية خلال وجودها على سطح الماء، كما يوضح موقع “بيزنيس إنسيدر” الأمريكي، الذي نشر مقطع فيديو لقارب ضخم تم تغطيته بنحو 500 لوح طاقة شمسية لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل محركاته.

وقال الموقع هذا القارب، الذي صممه مهندس سويسري ويطلق عليه “بلانت سولار” يمكنه الحصول على نحو 93 كيلو وات من الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية التي تغطيه دون التسبب في أي انبعاثات يمكنها أن تسبب تلوث البيئة، مشيرة إلى أنه قام بجولة عالمية استمرت 585 يوما اعتمد فيها على الطاقة الشمسية بصورة كاملة.

