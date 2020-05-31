بالفيديو – الفنانة ماجدة الرومي: “غنوا بكل اللغات”

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

فاجأت الفنانة ماجدة الرومي متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بالإعلان عن اقتراب إصدار أغنية جديدة بعنوان “غنوا بكل اللغات” من تأليفها وألحان وتوزيع ميشال فاضل، أمّا التسجيل فتمّ في استوديو رالف سليمان والماسترينغ لإدوارد مونيير.

وروّجت ماجدة الرومي للعمل الجديد بعبارة “غنوا بكل اللغات.. قريباً”، وأرفقتها بالبرومو الدعائي فيقول مطلع الأغنية: “هالدنيي اللي هروا وراقها باقي برزمتها سنين”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

زوجة المخرج سعيد الماروق جيهان الماروق تعلن انفصالها عنه

إليسا: “عن جد صدق المتل… يا فرعون مين فرعنك قلن فرعنت وما حدا…

انفصال الفنان تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي للمرة الثانية

احتفظت بجثة جدتها في الثلاجة لمدة 16 عاما لسبب غريب