بالفيديو – الفنانة ماجدة الرومي: “غنوا بكل اللغات”
فاجأت الفنانة ماجدة الرومي متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بالإعلان عن اقتراب إصدار أغنية جديدة بعنوان “غنوا بكل اللغات” من تأليفها وألحان وتوزيع ميشال فاضل، أمّا التسجيل فتمّ في استوديو رالف سليمان والماسترينغ لإدوارد مونيير.
وروّجت ماجدة الرومي للعمل الجديد بعبارة “غنوا بكل اللغات.. قريباً”، وأرفقتها بالبرومو الدعائي فيقول مطلع الأغنية: “هالدنيي اللي هروا وراقها باقي برزمتها سنين”.
غنوا بكل اللغات ….#قريبا #ماجدة_الرومي
🎶🎵🎶#كورونا_لبنان#خليك_في_البيت pic.twitter.com/au00ppluwt
— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) May 28, 2020
المصدر صوت بيروت إنترناشونال