بالفيديو: “اللمبي” يعود لجمهوره بعمل جديد

عاد الفنان المصري محمد سعد إلى جمهوره بعد غياب من خلال أغنية جديدة بعنوان “دخول رايق”.

وشارك محمد سعد الشهير بـ “اللمبي” أغنيته الجديدة عبر تطبيق “تيك توك”، معلقا بالقول “أغنيتي الجديده من علي الكرسي في الجنينه”.

وتقول كلمات الأغنية “دخول رايق، أنا بسبب حرايق، تضايق مني ما تضايق، إكمني راكب وسايق”.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم “محمد حسين”، الذي عرض في 2019، ويشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.

وحقق محمد سعد شهرته في العالم العربي عبر تجسيد شخصية “اللمبي” التي قدمها في 3 أفلام بداية من عام 2003، وكذلك من تجسيده شخصيات هزلية في أفلام تحمل اسمها، منها “عوكل” و”كتكوت” و”تتح” و”بوحة”، كما أنه قدم مسلسلا تلفزيونيا بعنوان “فيفا أطاطا”.

كما نال محمد سعد استحسانا من الجمهور والنقاد على دوره الجاد في الجزء الأول من فيلم “الكنز”، من إخراج شريف عرفة، وإنتاج عام 2017، ويشارك في بطولته محمد رمضان وهند صبري.