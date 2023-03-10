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بالفيديو.. اليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي خلال حفل مشترك

منذ 58 دقيقة
الفنانة اللبنانية اليسا

الفنانة اللبنانية اليسا

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بهدية خاصة ومميزة لمناسبة عيد ميلادها، وفي خطوة مميزة احتفلت الفنانة اليسا خلال حفلها في قطر، بعيد ميلاد الفنانة هيفاء وهبي، وسط تصفيق الحضور.

وأحيت النجمتان إليسا وهيفاء وهبي حفلاً غنائياً في قطر، في ثاني حفلاتهما الغنائية معاً بعد نجاح حفلهما الأول الذى أقيم فى السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحقق حضوراً جماهيرياً لافتاً.

وبحسب مقطع الفيديو تبدو علامة المفاجأة والدهشة على وجه هيفاء خلال تلقيها هدية خاصة ومميزة من إليسا التي غنت لها أغنية عيد الميلاد وأحضرت قالب حلوى كبيراً قطعته وهبي وأطعمت إليسا قطعة منها، وهنأت الأخيرة الأولى وتمنت لها السعادة والصحة، وأن تظل متألقة دائماً.

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